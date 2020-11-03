‘Enkazı birlikte kaldıracağız’

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta art arda 4 galibiyetle namağlup liderliğe kurulan Karşıyaka, Çatalcaspor önünde ilk yarıda genç yıldızı Doğukan’ın ayağından bir de penaltıdan yararlanamayınca 1 puana razı oldu. Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayan yeşil kırmızılılar, 2 hafta koruduğu liderlikten inip İçel İdmanyurdu’nun ardından averajla ikinci sıraya geriledi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’a rakip olacak Karşıyaka’da zorlu günler yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Perşembe günü çıktığımız maçın ardından cuma günü depremi yaşadık. Şehrimizde yaşanan felaket bizi moral olarak etkiledi. Yüreğimiz yandı. Yakınlarımız, futbolcularımızın yakınları yıkımı yaşadı. Cuma gecesi uykusuz kalıp cumartesi günü karayoluyla deplasmana gittik. Aklımız hep buradaydı. Futbol Federasyonu İzmir’de oynanması gereken maçları erteledi ama İzmir takımlarının deplasman maçlarını oynattı” dedi.

‘Birlikte başaracağız’

Karşıyaka’da Mustafa Aşan’la birlikte takımın kaptanlarından olan Cenk Özbey, yine attığı kritik golle yeşil kırmızılılara puan kazandırdı. Defansta görev yapmasına rağmen geçen sezonlarda attığı gollerle Karşıyaka’ya galibiyetler kazandıran Cenk, takımı yenik durumdayken sahneye çıktı, attığı golle Karşıyaka’yı ayağa kaldırıp puanı getiren isim oldu. Öte yandan İzmir’i sarsan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye depremzedelere destek için seferberlik başlatırken, Karşıyaka da seferberliğe katıldı. Hem kulüp hem de yeşil kırmızılı taraftarlar depremde yıkım yaşayan Bayraklı ve Bornova’daki vatandaşlara destek olmak için kampanya başlattı. Yeşil kırmızılılar özellikle battaniye, bot, mont, kıyafet, erzak, bebek bezi gibi toplanan yardımları deprem alanına ulaştıracak. Kaf Kaf’ta yönetim, “Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız! Karşıyaka Spor Kulübü olarak 6 Kasım Cuma gününe kadar tüm yardımları topluyoruz” açıklamalarında bulundu.