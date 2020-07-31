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    HaberlerEge Haberleri Enstitü modeli benimsendi
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    31.07.2020 - 00:02 |

    Enstitü modeli benimsendi

    Oğuzhan Özkaya Kurumları, Ege Bölgesi’nde Balıkesir’de sadece dört ailenin yetiştirdiği mandaları İzmir’e getirdi; mandaların neslinin sürdürülmesini hedefledi.

    Enstitü modeli benimsendi

    Okul bünyesinde kurulan çiftlikte inek, keçi, koyun, ördek, kaz, keklik, sülün, tavuk, arı, at yetiştiriciliği yapan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Akademinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da eğitim veriyoruz. Çocuklarımız içinde bulunduğu dünyayı daha iyi tanımalı ve üretmeyi bilmeli” dedi.
    Kurumun, köy entitüsü modeli eğitimi benimsediğini vurgulayan Özkaya, şunları söyledi: “Okulumuzda, ekolojik tarım ve hayvancılık, mutfağın kimyası, dikiş nakış atölyesi, ahşap atölyesi, robotik kodlama, havacılık ve binicilik eğitimleri veriliyor. Akademik eğitimin tüm gereklerini de yerine getiriyoruz.”

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