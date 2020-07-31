Enstitü modeli benimsendi

Okul bünyesinde kurulan çiftlikte inek, keçi, koyun, ördek, kaz, keklik, sülün, tavuk, arı, at yetiştiriciliği yapan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Akademinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da eğitim veriyoruz. Çocuklarımız içinde bulunduğu dünyayı daha iyi tanımalı ve üretmeyi bilmeli” dedi.

Kurumun, köy entitüsü modeli eğitimi benimsediğini vurgulayan Özkaya, şunları söyledi: “Okulumuzda, ekolojik tarım ve hayvancılık, mutfağın kimyası, dikiş nakış atölyesi, ahşap atölyesi, robotik kodlama, havacılık ve binicilik eğitimleri veriliyor. Akademik eğitimin tüm gereklerini de yerine getiriyoruz.”