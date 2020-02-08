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    08.02.2020 - 00:10 | | İZMİR DHA

    EnTaksi fark yarattı

    Kamu ve esnaf işbirliğiyle başlayan uygulamayla zamana ayak uyduran şoförler, hizmet kalitesini artırdı. İzmirliler de yeniliğe çabuk ayak uydurdu

    EnTaksi fark yarattı

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden taksi çağırma uygulaması EnTaksi İzmir ile VIP taksi hizmeti, kısa sürede büyük ilgi gördü, kullananlardan tam not aldı.

    Uygulamanın sektördeki küresel oyunculara karşı esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçtiğini ve Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, “Mesleğimizi devraldığımız babalarımızın, ağabeylerimizin dönemindeki geleneksel taksicilik geçmişte kaldı. Dünyadaki dijital dönüşümle birlikte ulaşım da kabuk değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurmayanın, ayakta durma şansı yok. EnTaksi İzmir işte bu vizyonun eseri. Her gün binlerce kişiyi istedikleri yere taşıyan İzmir taksilerini, bu mesleğin yöneticileri olarak geleceğe, daha güzel yarınlara taşıyoruz” dedi.

    Korsan sona erdi

    Lüks araçlarla korsan taşımacılık yapanların önüne geçmek amacıyla aynı anda bir ilk daha yaşandı, İzmir VIP taksicilik ile de tanıştı. Lüks taşıma imkanı sunan araçlarda aynı anda 8 kişiye kadar seyahat edilebiliyor; TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunuyor. VIP taksilere EnTaksi İzmir üzerinden ulaşılabiliyor. Çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilen müşteriler, kısa bir süre olmasına rağmen uygulamaya tam not verdi.

     

     

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