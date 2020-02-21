EnTaksi’de İzmir öncü

İzmir, dijital teknoloji destekli akıllı taksicilikte Türkiye’ye örnek oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği taksi çağırma sistemi EnTaksi, İzmir’in ardından İstanbul’da kullanıma sunuldu. Altyapı hazırlıkları ve testleri İzmir’de gerçekleştirilen EnTaksi’nin Megakent’teki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı taksiciliğin geleceği olarak gösterdi.



İki yıl boyunca çalıştılar



Ersoy, akıllı taksiciliğe ülke genelinde geçilmesini istediklerini ifade etti, gerekirse kanun çıkaracaklarını açıkladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, sundukları hizmeti günün koşullarına uygun hale getirmek, mesleklerini geleceğe taşımak ve küresel firmalarla rekabet edebilmek için iki yıldır çalıştıklarını vurguladı. Anık, “2020’nin ilk günlerinde İzmir’de uygulamaya başladığımız EnTaksi’nin tüm Türkiye’ye örnek gösterilmesi ve akıllı taksicilikte İzmir’in farkına dikkat çekilmesi esnafımız adına bizlere büyük sevinç yaşattı” dedi.