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    HaberlerEge Haberleri Epileptik nöbetler görülebiliyor
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    12.01.2021 - 00:02 |

    Epileptik nöbetler görülebiliyor

    Epileptik nöbetler görülebiliyor

    MEDICANA International İzmir Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, koronavirüs hastalarında epileptik nöbetler oluşabileceğini belirtti. Koronavirüsün hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi üzerinde etkileri olduğunu kaydeden Paköz, “Hastaların yaklaşık 3’te 1’inde nörolojik semptomlar görülmeye başlandı. Merkezi sinir sistemi üzerinden etkili olanlar genelde baş ağrısı, baş dönmesi, koku kaybı, tat kaybı gibi nörolojik semptomları ifade ediyor. Aynı zamanda bazı vakalarda epileptik nöbetler görülebiliyor” dedi.- HANDE NAYMAN DHA

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