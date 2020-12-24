‘Epiretinal membran görme oranını etkiler’

Epiretinal membranın gözün makula denilen görme merkezinin yüzeyinde oluşan bir zar olduğunu söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, bu hastalığın başlarda belirti vermediğini söyledi, “Görme merkezinde zamanla kırışıklığa ve büzüşmeye yol açar. Genellikle tek gözü etkiler. Zar kalınlaşmaya başladıkça görme merkezinde kırışıklığa neden olur ve görmede azalma, düz çizgilerde eğrilme şikayetlerine yol açar” dedi.

Hastalığın yalnızca ameliyatla tedavi edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Erakgün, şunları söyledi: “Epiretinal membranın en sık sebebi, yaşla birlikte göz içi sıvısında meydana gelen değişiklikler.



Vitreus denilen göz içi sıvısı büzüşerek makulada çekinti ve kırışıklık yapar. Hastalarda görmede azalma, çarpık ve yamuk görme başlıca şikayetler arasında. İlaçla tedavisi yok. Vitrektomi denilen cerrahi müdahale uygulanır. Ameliyatta büzüşmeye sebep olan zar soyularak temizlenir. Erken dönemde uygulanan vitrektomiyle çok iyi görme artışı sağlanır. Görme oranındaki artış 6 ay ile 1 yıl arasında devam eder.”