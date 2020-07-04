04.07.2020 - 00:03 |
Erasmus için kaynak artıyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Yaşar Üniversitesi’nin yürüttüğü ‘AB Konuşmaları: Türkiye Medyasının AB Kamusal Alanına Entegrasyonu’ Jean Monnet Modülü projesi kapsamında düzenlenen online seminere katıldı.
Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) başlıklı seminerde, AB’nin dayanışma prensiplerini Kovid-19 pandemi süreci üzerinden değerlendiren Kaymakçı, Türkiye- AB mali işbirliklerine de değindi. Kaymakçı, Erasmus programları için harcanan kaynağın iki katına çıkarılacağını açıkladı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.