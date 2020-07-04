Erasmus için kaynak artıyor

Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) başlıklı seminerde, AB’nin dayanışma prensiplerini Kovid-19 pandemi süreci üzerinden değerlendiren Kaymakçı, Türkiye- AB mali işbirliklerine de değindi. Kaymakçı, Erasmus programları için harcanan kaynağın iki katına çıkarılacağını açıkladı.