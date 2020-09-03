Erdoğan’dan Uşak’a kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin kurtuluşunun yıldönümünde Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Uşak’ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a mesaj gönderdi.

Yazlık sinema ve dinleti

Kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte farklı etkinlikler düzenlendi. Belediye tarafından kültürel mirasların yaşatılması ve geleneklerin canlandırılması adına, birçok ilki barındıran Kent Tarihi Müzesi’nde özel bir organizasyon vardı. En son, yaklaşık 40 yıl önce kenntte faaliyet gösteren ‘Yazlık Sinema’ Kent Tarihi Müzesi’nin avlusunda yeniden can buldu. Geçmişte olduğu gibi ahşap sandalyelerin yer aldığı, gazoz ve dondurma ikramının yapıldığı programda ‘Uşak’ta Eski Bayramlar’ siyah beyaz fotoğraf sergisi ve ‘Eski Sinema Materyalleri’ sergisi de düzenlendi. Salgın kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, başrolünü Kartal Tibet’in üstlendiği ve Kurtuluş Savaşı sırasındaki milli mücadeleyi anlatan ‘Bir Millet Uyanıyor’ filmi gösterildi. Vatandaşlara, Belediye Kent Orkestrası tarafından özel eserlerin yer aldığı bir dinleti de sunuldu. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, şehit ailelerinin ve gazilerin katıldığı programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ile Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile Belediye Meclisi üyeleri de yer aldı.

Uşak Belediyesi’nce Tiritoğlu Parkı’nda kurtuluş yıllarınıyansıtan fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı.