Ereksiyon sorununa güncel yaklaşımlar

Ekol Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tansu Turgut, sertleşme probleminin güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Turgut, “Sertleşme, diğer adıyla ereksiyon kişinin cinsel birlikteliği için beyin, omurilik, sinirler, penis düz kası ve hormonların yer aldığı bir sistemdir. Sertleşme sorunu da tatmin edici bir cinsel birleşme için gerekli sertliğin sağlanamaması veya sürdürülememesidir” dedi. Başlıca belirtileri arasında sertleşmede zorluk, cinsel aktiviteyi sürdürmede zorluk ve cinsel istekte azalma olduğunu belirten Turgut, 40 yaşından sonra her 3 erkekten birinde sertleşme problemi olduğunu, sertleşme nedenleri arasında organik nedenler olarak diyabet, kalp damar hastalıkları, endokrinolojik bozukluklar, bazı operasyonlar, sigara ve alkol kullanımının yer aldığını ifade etti.



Hastanın öncelikle rahatsızlığını kabul edip hekime gitmesi gerektiğini vurgulayan Turgut, şunları dile getirdi: “Sertleşme bozukluğu tedavisinde ilk önerilen tedavi ağız yoluyla alınan ilaçlar. Bunlar penisteki damarlarda genişlemeye neden olur ve kan akımını arttırır.



Penis içerisine ilaç enjekte edilerek uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Enjeksiyondan 10-15 dakika sonra sertleşme meydana gelir. ESWT diye de adlandırılan şok dalga tedavisi sertleşmenin iyileştirilmesi için düşük yoğunluklu, odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklar halinde penise verildiği bir yöntemdir. Toplumda ‘mutluluk çubuğu’ adıyla da bilinen penil protez implantasyonu şiddetli sertleşme bozukluğu olan hastalarda diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sırasında penisin içerisine sertleşmeyi sağlayacak protezler yerleştirilir.”