Ergin’den Ayvalık halkına teşekkür

Arayan vatandaşların evlerinden teslim alınan kullanılmamış battaniyeler ile gıda paketleri kısa süre içinde Bayraklı Manavkuyu’daki deprem bölgesine ulaştırıldı.

Yardım eli uzatmak isteyen hemşehrilerinin telefonlarına yetişmekte zorlandıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “İzmirliler yalnız değildir, bizim desteğimizi normal yaşam koşullara dönülene kadar yanlarında hissedecekler. İzmir’den gelecek her talebi karşılamaya Ayvalık halkının temsilcisi Ayvalık Belediyesi her an hazırdır” dedi.