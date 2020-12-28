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    28.12.2020 - 00:01 |

    Erhan coştu bir kere

    TFF 1. Lig’de 4’te 4 yaparak zirve yarışı veren Altay’da sol kanat Erhan Çelenk’in son haftalarda sergilediği futbol teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

    Erhan coştu bir kere

    Erhan, son olarak iç sahada 3-1’lik galibiyetle sonuçlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının kahramanı oldu. Siyah beyazlıların 11. dakikada bulduğu golde fırsatçılığını konuşturup perdeyi açan deneyimli futbolcu, 24. dakikada penaltıdan gelen ikinci golde de penaltının mimarı oldu. Erhan, 78. dakikada Kappel’e asist yaparak üç golde de skora katkı sağladı. Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor maçlarında ağları havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayla 3 gole ulaştı. Erhan Çelenk, 2-1’lik Menemenspor deplasmanında ise ikinci golde Yılmaz’a asist yapmıştı. 2017-18’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 2018-19’da ise Gaziantep FK ile Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Erhan, aynı başarıyı Altay’da da göstermek istiyor.

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