‘Erkekler de bize destek vermeli’

CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ülke genelinde eşzamanlı yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin CHP’nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı tarafından yapılan açıklamada, “Kadın mücadelesi, yalnızca kadınların da mücadelesi değil. İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek, kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir” denildi.