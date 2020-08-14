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    HaberlerEge Haberleri ‘Erkekler de bize destek vermeli’
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    14.08.2020 - 00:03 |

    ‘Erkekler de bize destek vermeli’

    ‘Erkekler de bize destek vermeli’

    CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ülke genelinde eşzamanlı yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin CHP’nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı tarafından yapılan açıklamada, “Kadın mücadelesi, yalnızca kadınların da mücadelesi değil. İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek, kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir” denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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