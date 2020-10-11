85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eroğlu, yeni yıldızlarını arıyor
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:00 |

    Eroğlu, yeni yıldızlarını arıyor

    Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, altyapıdan A Takım’a yeni oyuncular kazandırmak için kolları sıvadı.

    Eroğlu, yeni yıldızlarını arıyor

    Deneyimli teknik adam, geçen hafta U19 takımının Misli.com 3. Lig ekiplerinden Bergama BLD’yle oynadığı hazırlık maçını takip ederken, son olarak da 2. Lig’de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK’nın deplasmanda Sarıyer’le oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul’a gitti. Ravil Tagir’i 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir’e satıp, Kerim Alıcı’yı Göztepe’ye veren Altınordu’nun A Takım kadrosunda altyapı patentli sadece 6 isim kaldı. Kırmızı lacivertlilerde öz kaynaktan yetişen Yusuf Yalçın, Oğulcan, Muzaffer, Yiğit Emre, Burak İnce ve Enis Destan, teknik ekibin gözbebeği oldu. Bu isimlere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber