Eroğlu, yeni yıldızlarını arıyor

Deneyimli teknik adam, geçen hafta U19 takımının Misli.com 3. Lig ekiplerinden Bergama BLD’yle oynadığı hazırlık maçını takip ederken, son olarak da 2. Lig’de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK’nın deplasmanda Sarıyer’le oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul’a gitti. Ravil Tagir’i 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir’e satıp, Kerim Alıcı’yı Göztepe’ye veren Altınordu’nun A Takım kadrosunda altyapı patentli sadece 6 isim kaldı. Kırmızı lacivertlilerde öz kaynaktan yetişen Yusuf Yalçın, Oğulcan, Muzaffer, Yiğit Emre, Burak İnce ve Enis Destan, teknik ekibin gözbebeği oldu. Bu isimlere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor.