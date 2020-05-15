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    HaberlerEge Haberleri Ersoy, proje için Çeşme’de
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    15.05.2020 - 00:09 |

    Ersoy, proje için Çeşme’de

    Ersoy, proje için Çeşme’de

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Alaçatı’da Ege Turizm Planı kapsamındaki Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Ege Turizm Planı kapsamındaki Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı’na katılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersoy, kendi başkanlığında oluşturulan Çeşme Projesi Çalışma Grubu ile Ege Turizm Planı kapsamındaki toplantı için Alaçatı’da olacak.

    Birçok katılımcı var

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonundaki Çeşme Projesi Çalışma Grubu’nda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, TMMOB İzmir, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çeşme Turistik  Otelciler Birliği, Alaçatı Turizmciler Derneği, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nden yetkililer bulunuyor.

    İzmir Çeşme Alaçatı’daki The Stay Warehouse Otel’de basına kapalı olarak düzenlenecek olan toplantının ardından basın açıklaması yapılacak. l AA

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