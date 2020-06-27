ESBAŞ en iyi şirkete aday

Beş kıtada, 60’tan fazla ülkede, çalışanlara işyerlerine duydukları güveni sorarak en iyi işverenleri seçen Great Place to Work, Türkiye’de 2021 yılının en iyi işverenlerini seçmek için saha çalışmalarına başladı. Türkiye’den 50 firma temsilcisinin katıldığı video konferans sisteminde, ESBAŞ adına sunumu ‘İlham Veren GPTW Uygulamaları’ başlığıyla insan kaynakları direktörü Bahar Baysal yaptı. Baysal, ESBAŞ’ın, serbest bölgecilik alanında dünyada da rol model olarak uygulamalarının merak edildiği bir şirket olduklarını söyledi.