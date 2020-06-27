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    HaberlerEge Haberleri ESBAŞ en iyi şirkete aday
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    27.06.2020 - 00:01 |

    ESBAŞ en iyi şirkete aday

    ESBAŞ en iyi şirkete aday

    Beş kıtada, 60’tan fazla ülkede, çalışanlara işyerlerine duydukları güveni sorarak en iyi işverenleri seçen Great Place to Work, Türkiye’de 2021 yılının en iyi işverenlerini seçmek için saha çalışmalarına başladı. Türkiye’den 50 firma temsilcisinin katıldığı video konferans sisteminde, ESBAŞ adına sunumu ‘İlham Veren GPTW Uygulamaları’ başlığıyla insan kaynakları direktörü Bahar Baysal yaptı. Baysal, ESBAŞ’ın, serbest bölgecilik alanında dünyada da rol model olarak uygulamalarının merak edildiği bir şirket olduklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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