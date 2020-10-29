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    HaberlerEge Haberleri Eşi benzeri yok!
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    29.10.2020 - 00:03 |

    Eşi benzeri yok!

    Marmarisli 30 yıllık dalgıç, iş insanı Yusuf Dirmilli, ‘Hayalim’ dediği, denizin dibini görmeye imkan sağlayan Türk yapımı günübirlik tur teknesiyle yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatıyor.

    Eşi benzeri yok!

    Deniz dibini keşfetmeye imkan sağlayan ilk teknesi ‘Semisubmarine’yi Hintli bir iş insanına satan Dirmilli, şimdi daha büyük ve 180 yolcu kapasiteli ‘Submarine’ isimli yeni teknesi ile 5 aydır hizmet veriyor. İlk teknesi ‘Semisubranine’yi yaptırdığında ciddi bir yatırım olduğu için endişe duyduğunu belirten Dirmilli, “Korktuğum gibi olmadı. Turistler hayran kaldı. Türkiye’de o dönemde böyle bir tekne yoktu. Dünyada ise 8-10 metrelik teknelerde böyle yaşam alanı bulunuyordu. Türk yapımı ve patentli bir teknenin dünya denizlerinde dolaşması gurur verici” dedi.

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