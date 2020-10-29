Eşi benzeri yok!

Deniz dibini keşfetmeye imkan sağlayan ilk teknesi ‘Semisubmarine’yi Hintli bir iş insanına satan Dirmilli, şimdi daha büyük ve 180 yolcu kapasiteli ‘Submarine’ isimli yeni teknesi ile 5 aydır hizmet veriyor. İlk teknesi ‘Semisubranine’yi yaptırdığında ciddi bir yatırım olduğu için endişe duyduğunu belirten Dirmilli, “Korktuğum gibi olmadı. Turistler hayran kaldı. Türkiye’de o dönemde böyle bir tekne yoktu. Dünyada ise 8-10 metrelik teknelerde böyle yaşam alanı bulunuyordu. Türk yapımı ve patentli bir teknenin dünya denizlerinde dolaşması gurur verici” dedi.