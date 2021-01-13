ESİAD’dan güçlü ekonominin tüyoları

Açılış konuşmasını yapan ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, pandeminin, tüketim ve alışveriş kalıplarından ürün dizaynına, tedarik zinciri yapısından pazarlamaya kadar yeni yaklaşımlara neden olduğunu belirtti. Sivri, üretilen mal ve hizmetlerin doğaya daha duyarlı olması için yeşil ekonomiye ve dijitalleşmeye uyum gerektiren bir sürecin başladığını ifade etti. 2021’de atılması gereken adımları da sıralayan Sivri, şöyle devam etti:

AB vurgusu

“Güçler ayrılığının bir deyimden ibaret olmadığı bir Türkiye diliyoruz. Enflasyonla mücadele ve kısıtlı kaynakların üretim ile ihracatın artırılmasına yönlendirilmesi en önemli hedef olmalı. 2021 yılında serbest ticaret anlaşmalarının hızla artan önemi sebebiyle Türkiye dış politikada işbirlikleri artırılmalı, AB ile tam üyelik müzakerelerini devam ettirip ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularında adımları sıklaştırmalı.”

Beklenti ve öngörüler çalışmasını hazırlayan ESİAD Ekonomik Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget ise, “Siparişlere ve kapasite kullanım oranlarına bakıldığında 2021 yılına ihtiyatlı bir iyimserlik içinde giriyoruz” dedi. İşsizlik konusuna dikkat çeken Bilget, “Genç işsizlik oranları çok yüksek, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53’lerden 50’lere indi. Üstelik işten çıkarmanın yasak olduğu bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

Anket sonuçları

Anketten ise, 2021 GSMH büyüme oranı beklentisi yüzde 4, TÜFE enflasyon beklentisi yıllık yüzde 13.5, ÜFE enflasyon beklentisi 14.8, işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 16 olarak yansıdı. İzmir’de öncelik verilmesi gereken yatırımlar konusunda ise kentsel dönüşüm projeleri, ulaşım ve dijital altyapı yatırımları ilk üç sırayı oluşturdu.