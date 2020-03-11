Eşitlik yürüyüşü

8 Mart Kadınlar Günü kutlamalarının tüm haftaya yayıldığı Karşıyaka’da, mor tişörtler giyip çarşıda kortej oluşturan kadınlar tüm Türkiye’ye adalet çağrısı yaptı.

Karşıyakalı kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte tek ses, tek yürek oldu, Eşitlik ve adalet çağrısının yapıldığı yürüyüşe; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç ve eşi ile meclis üyeleri, partililer, muhtarlar, STK’lar ve her yaştan vatandaş katıldı. Mor giysiler ve yakalarına taktıkları mor kurdeleler ile kortejde yer alan katılımcılar, ellerinde de pankartlar ve Sabiha Gökçen ile Semiha Berksoy gibi Türkiye’nin fark yaratan ve tarihte iz bırakan kadınlarının fotoğraflarını taşıdı. 50 kadının Harmandalı gösterisi de büyük alkış aldı.

‘Söz veriyorum’

Kadınlara, “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Yaşasın dünyayı güzelleştiren ve onurlandıran kadınlarımız!” sözleriyle destek veren Başkan Cemil Tugay da, “Bugün devletiyle, kurumlarıyla, yetki ve sorumluluk sahipleriyle, tek tek hepimizin kadınlara özür borcu var” diyen Başkan Cemil Tugay, “Onlardan bağışlamalarını dilememiz yetmez, bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacağımıza söz vermemiz, kadınıyla erkeğiyle çağdaş bir ülke olduğumuzu kanıtlamak için harekete geçmemiz gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi olarak, bu konularda elimizden geleni yapacağımıza bir kere daha söz veriyorum” diye konuştu.