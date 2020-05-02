Eşitsizlik giderilmeli

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle birer açıklama yapan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), iş yaşamında kadınların ister yönetici olsun isterse çalışan, kadın olmaktan kaynaklı sorunlarının ortak olduğunu belirtti, “Kadın hayatının evde de, iş yaşamında da zorlukları var. Kadınların sorunları ortak, mücadelesi de ortak olmalı. Çözüm bulunmalı” dedi.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, “Özellikle kadın çalışanların birçok sorunu ne yazık ki devam ediyor. Yöneticilere uygulanan cam tavan, kadın yönetici ile çalışmak istemeyen erkek çalışanlar ve diğer yöneticiler, kayıt dışı çalışmak zorunda bırakılan kadın işçiler, en ufak sıkıntıda erkek işçilere göre işten ilk çıkarılan olma gibi durumlar, hemcinslerimizin temel problemleri. Tüm çalışanların, özellikle kadın çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı tekrar kutlu olsun. Diliyorum, her geçen yıl kadın çalışanların sorunlarının azaldığı bir ülke oluruz” dedi.

‘İş güvencesi önemli’

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, iş yaşamında özellikle işçilerin birçok sorunu olduğunu belirtti, “Yöneticinin ötesinde, kadın işveren olduğunuzda da kadın olmanın, daha doğrusu erkek olmamanın getirdiği sorunlarla mücadele vermek zorundayız. Dünyadaki işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından görülürken, buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 10’una sahipler. Dünyadaki mal varlığının ise yüzde 1’ine sahipler. Başka bir deyişle dünyadaki işlerin yüzde 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin yüzde 90’ına ve toplam mal varlığının yüzde 99’una sahipler. Bu eşitsizlik çözülmedikçe ister yönetici olsun, ister işveren, isterse de işçi, kadınların sorunları artmaya devam edecek” diye konuştu.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, herkese iş güvencesi sağlanması gerektiğini kaydetti, “Özellikle korona virüs devam ederken canı pahasına çalışarak yaşamlarını ortaya koyan işçi ve emekçilerin koşullarını iyileştirebilmek adına, tekrar gözden geçireceğimiz bir süreç olarak değerlendirmeliyiz” vurgusunu yaptı.