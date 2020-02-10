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    HaberlerEge Haberleri Eski belediye binası çevresi yenilendi
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    10.02.2020 - 00:02 |

    Eski belediye binası çevresi yenilendi

    Eski belediye binası çevresi yenilendi

    Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı Mahalles’inde bulunan eski belediye binası çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, “Hem çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar yarattık hem de güzel bir görünüme kavuşturduk” dedi.

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