Eski belediye binası çevresi yenilendi

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı Mahalles’inde bulunan eski belediye binası çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, “Hem çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar yarattık hem de güzel bir görünüme kavuşturduk” dedi.