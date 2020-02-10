10.02.2020 - 00:02 |
Eski belediye binası çevresi yenilendi
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı Mahalles’inde bulunan eski belediye binası çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, “Hem çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar yarattık hem de güzel bir görünüme kavuşturduk” dedi.
Antalya'da trafik kazasıAntalya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan sürücü öldü, eşi ise ağır yaralandı. Çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.