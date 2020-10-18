Eski günlerine dönecek

Karagöz-Hacivat, hokkabaz, ortaoyunu gibi oyunların sergilendiği 69 yıllık Şirinköy Kahvehanesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yeniden hayat buluyor.

Kahvehanelerin genelde köylerin merkezi noktalarına yapıldığını ve vatandaşın sosyalleştiği mekanlar olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, “Birçok noktası değişmiş olsa da yörenin kültürünü yansıtan özgün dokusu korunmuş. Sosyal bir yapı olarak nitelendirilen Şirinköy Kahvehanesi sanat tarihi açısından da önem taşıyor. Görevde olduğumuz sürece tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz” dedi.