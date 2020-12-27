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    27.12.2020 - 00:03 |

    Eski kumaşlardan yepyeni battaniye

    Uşak’taki tekstil atölyelerinden geri dönüşüme gönderilmesi için toplanan konfeksiyon atıkları, battaniyeye dönüştürülüp ihraç ediliyor.

    Eski kumaşlardan yepyeni battaniye

    Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının battaniye ve kilim sektörü için önemli olduğunu belirten Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, “Uşak geri dönüşüm konusunda Türkiye’de bir numara. Dünyada da tekstil dönüşümü konusunda ilk 5’te diyebiliriz. Firma olarak özellikle giyim sektöründeki ürünlerin kırpıntılarını değerlendiriyoruz. Ürün kalitemize uyduktan sonra tüm tekstil atıklarını değerlendiriyoruz. Yüzde 65-70 bandında geri dönüşüm malzemesi kullanıyoruz. Firma olarak yılda 15 bin ton tekstil atığını battaniye üretiminde kullanıyoruz” dedi.

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