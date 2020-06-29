Eski Pınar KSK’li NBA yolunda

Pınar Karşıyaka’da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona’nın bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olma ihtimali tartışılırken, yolu yeşil kırmızılılardan geçen başka bir genç oyuncu Uros Trifunovic, Avrupa’da kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Henüz 17 yaşındayken İzmir temsilcisine transfer olan Uros, Gençler Ligi’ndeki performansıyla dikkat çekti. Karşıyaka’nın BGL takımında 17 sayı, 4.6 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele eden genç yıldız adayı sezon bitiminde ülkesi Sırbistan’la U18 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.