Eski yarış atları çocuklara yaradı

1.5 aylık aralıklarla Selçuk Pamucak Sahili’ne götürülen atlar burada hem antrenman yapıyor hem serinliyor. Denizde yaptıkları egzersizlerin kasları daha çok güçlendirdiği için atlara iyi geldiğini aktaran Kulüp Başkan Yardımcısı Avukat Haşim Çelik, “Ata binmeyi, ata dokunmayı insanlara öğretiyoruz” dedi.

l MELİS KARAKUZULU DHA