BİST1.1230.19EURO9.16-0.17USD7.81-0.01ALTIN477.531.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eski yarış atları çocuklara yaradı
    ABONE OL
    30.09.2020 - 00:03 |

    Eski yarış atları çocuklara yaradı

    MANİSA Atlı Spor Kulübü’nün tesisinde bakımı üstlenilen, çeşitli nedenlerle yarış hayatına devam edemeyen Arap atları, çocuklara verilen binicilik derslerinde görev yapıyor.

    Eski yarış atları çocuklara yaradı

    1.5 aylık aralıklarla Selçuk Pamucak Sahili’ne götürülen atlar burada hem antrenman yapıyor hem serinliyor. Denizde yaptıkları egzersizlerin kasları daha çok güçlendirdiği için atlara iyi geldiğini aktaran Kulüp Başkan Yardımcısı Avukat Haşim Çelik, “Ata binmeyi, ata dokunmayı insanlara öğretiyoruz” dedi.
    l MELİS KARAKUZULU DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kan donduran olayda flaş gelişme!

    Kan donduran olayda flaş gelişme!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Son dakika! 29 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

    Son dakika! 29 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

    Sıradaki Haber