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    HaberlerEge Haberleri Eski Yekta, geri dönecek!
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    11.10.2020 - 00:00 |

    Eski Yekta, geri dönecek!

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altay’da yeni transferlerden Yekta Kurtuluş’un takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    Eski Yekta, geri dönecek!

    Süper Lig ekiplerinden Fraport-Tav Antalyaspor’dan 25 Eylül’de transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu kamp döneminde takımda yer almaması nedeniyle bir süredir antrenmanlarda bireysel olarak düz koşu yapıyordu. İdman eksiğini giderek kapatan Yekta’nın topla çalışmalara başlaması kurmayların keyfini yerine getirdi. Deneyimli futbolcunun milli maç nedeniyle lige verilen arada fiziksel açığını kapatıp forma savaşına dahil olacağı belirtildi.

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