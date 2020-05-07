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    HaberlerEge Haberleri Esnafa 3 bin maske
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    07.05.2020 - 00:02 |

    Esnafa 3 bin maske

    Burhaniye Belediyesi, koronavirüsüyle mücadele kapsamında Sanayi Sitesi’ndeki esnafa kendi ürettiği maskeleri dağıttı.

    Esnafa 3 bin maske

    Başkan Yardımcı Murat Yazgan tarafından yapılan maske dağıtımında, esnafların talep ve önerileri de dinlendi. Sanayi sitesinin alt ve üst yapısıyla ilgili bilgiler aktaran Yazgan, toplamda 3 bin adet maskeyi sanayi esnafına ve müşterilerine dağıttı. Öte yandan Burhaniye Belediyesi, 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

    İlk açılışta içinde maske, eldiven ve basmalı el dezenfekteninden oluşan sterilizasyon paketi dağıtacak.
    Ayrıca, vatandaşlardan dilencilik yoluyla para toplayan şahıslara idari para cezası uygulandı. Kişilere, 187’şer lira ceza kesildi.

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