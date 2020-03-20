20.03.2020 - 00:03 |
Esnafa, eldiven ve ıslak mendil
Koronavirüs salgınına karşı Salihli Çarşamba Pazarı’nda esnafın vatandaşlara daha hijyenik ve sağlıklı hizmet sunabilmeleri amacıyla Bakkallar Esnaf Odası ile Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ıslak mendil ve eldiven dağıtıldı.
Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, “Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs için tüm önlemler giderek artarken, biz de pazarcı esnafımıza ıslak mendil ve eldiven dağıttık” dedi.
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