Esnafa, eldiven ve ıslak mendil

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, “Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs için tüm önlemler giderek artarken, biz de pazarcı esnafımıza ıslak mendil ve eldiven dağıttık” dedi.