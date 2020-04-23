‘Esnafı ve vatandaşı mağdur etmeyiz’

Pazar yerlerini dolaşarak yerinde denetleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bu günler geçecek, yine eskisi gibi cıvıl cıvıl pazarlarımıza kavuşacağız. Şu an sosyal mesafeyi koruyalım, alınan tedbirlere uyalım” dedi. Alınan önlemleri yerinde inceleyen İduğ, “Bu süreçte taze ve uygun fiyatlı gıdaya erişim açısından büyük önem taşıyan pazarlarımızın günlerinde yeni bir düzenlemeye gitmiştik. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için birçok pazaryerimizi hizmete açtık” diye konuştu.