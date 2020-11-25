‘Esnafın dayanacak gücü kalmadı artık’

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, depremde zarar gören esnafın yardım görmediğini belirtti. “Kovid-19 nedeniyle İzmir’de 40 bin 203 işyerinin faaliyeti ya durduruldu ya da sınırlandırıldı” diyen Mutlu, “Bu durum, 150 bin aileyi, 600 bin kişiyi geçim sıkıntısına soktu. Tedbirlere saygılıyız ve uyguluyoruz ancak esnaf borcunu kirasını nasıl ödeyecek, ailesinin sağlık, gıda ve eğitim ihtiyacını nasıl karşılayacak, evine nasıl ekmek götürecek? Acil tedbirlerle esnafa kira desteği verilmeli, 2020 yılı vergi ve SGK primi muafiyeti tanınmalı, asgari ücret kadar karşılıksız nakdi yardım yapılmalı” ifadelerini kullandı. Odanın hem depremden zarar gören hem de pandemiden etkilenen esnaf-sanatkârın durumunu içeren rapor hazırladığını kaydeden Mutlu, şöyle devam etti:



‘Ankara’ya ileteceğiz’



“Üyelerimizin hak ve menfaatini korumak, onların sesini duyurmak teşkilatın başkanı olarak görevim. Sürecin başladığı günden itibaren çaresizlik içinde düşünüp bize müracaat eden esnafın isteklerini, beklentilerini gündeme getiriyoruz. Verilerimizi Cumhurbaşkanlığı, Ticaret-Maliye ve İçişleri Bakanlığı makamlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunacağız. Esnaf eriyor, kaybedilecek zamanımız yok. Deprem felaketinin ardından devletin, büyükşehir ve diğer belediyelerin, meslek kuruluşlarının ve çeşitli kurumların mağdur vatandaşa destek verdi. Felaketzedelere binaların yenilenmesi, kira yardımı hatta taşınmaları için nakdi destekler verildi, her türlü ihtiyaçları karşılandı. Ancak işyeri yıkılan, evi veya dükkânı zarar gören ya da malları telef olan kiracı esnafa yardım yapılmadı. TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar hibe verileceği açıklandı, askıda kaldı.”



‘150 bin aile zorda’



Pandemi tedbirleri nedeniyle pek çok meslek kolunun kepenklerini indirdiğine sözlerine ekleyen Mutlu, ‘Marttan bu yana işyerini açamayan, açsa bile iş yapamayan üyelerimiz zorda. Yeni uygulama ile İzmir genelinde; 6 bin 926 işyerinin faaliyetleri durduruldu, 25 bin 564 işyerinin çalışma saatlerine sınırlama getirildi ve 7 bin 713 işyeri dolaylı etkilendi. 40 bin 203 işyeri, yanlarında çalışanlar ile birlikte yaklaşık 150 bin aile yani, 600 bin kişi geçim sıkıntısı içinde. Geçen sefer kullanılan destek kredilerinin bile vadesi geldi, işyeri kapalı olan esnaf kredi geri ödemesini nasıl yapacak?” dedi.



Talepler, dört maddede sıralandı



Esnaf-sanatkârların pandemiden en fazla etkilenen kesim olduğu halde devletinin yanında durduğunu söyleyen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, taleplerini şöyle sıraladı:



Dükkânı kapalı esnafa nakdi kira desteği verilmeli.



Kapalı işyerinde su, elektrik, doğalgaz kullanmadığı ve ortalama fatura yöntemi adil olmadığı için bu girdilerinden dolayı herhangi bir fatura ibraz edilmemeli, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri ile yükümlü olmamalı.



Esnaf, kendisine ait SGK yani Bağ-Kur priminden muaf tutulmalı.



2020 yılı Gelir Vergisi’nden muaf tutulmalı.



Bir gelire sahip olamayacağından, her ay evini geçindirebilecek kadar, asgari ücret bedeli karşılıksız nakdi yardım olarak verilmeli.