Esnaftan teşekkür

İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, belediyeye gönderdiği teşekkür yazısında, “Ülkemizde ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli kesimi olan esnaf ve sanatkarlarımızın karşılaştığı pek çok sorunda olduğu gibi, bu konuda da gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığınız için üyelerimiz adına teşekkür ederiz” ifadesini kullandı. Belelediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, “Toplumsal yaşamımız ve ekonomimizin bel kemiğini oluşturan esnafa desteğimiz sürecek” dedi. Karabağlar Belediyesi, işyerleri kapatılan esnafa gıda ve hijyen kolileri yardımında bulundu. Ayrıca normalleşme döneminde bu işyerlerinin dezenfeksiyonunu sağladı.