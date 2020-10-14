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    14.10.2020 - 00:02 | | MAHMUT SERDAR ALAKUŞ AA

    Eşsiz güzellikler kayıtta

    Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen dalış ve sualtı fotoğrafı tutkunları, aldıkları profesyonel eğitimin ardından kendilerini Ege’nin mavi derinliklere bırakıyor.

    Eşsiz güzellikler kayıtta

    Denizle iç içe bir yaşamı tercih eden balık adamlar, dalış yeteneklerini bir adım ileriye taşıyarak sualtı fotoğraf ve video çekim teknikleri konusunda geliştiriyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf tutkunları Karaburun’da buluştu, hazırlanan atölye çalışmasına katıldı, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. İmbat Su Altı Görüntüleme Merkezi sahibi Bülent Şelli, “Bizim yaptığımız, kara fotoğrafçılığından çok farklı. Gelişen teknolojiyle cep telefonlarıyla artık şaşırtıcı fotoğraflar çekilebiliyor. Elinizde ne kadar yüksek teknoloji olsa da sualtındaki koşullar çok farklı. Bu nedenle deneyim paylaşımı çok önem arz ediyor” dedi.

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