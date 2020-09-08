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    HaberlerEge Haberleri Eşsiz lezzetin formülü Urla’da
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    08.09.2020 - 00:04 |

    Eşsiz lezzetin formülü Urla’da

    20 dönüm arazi üzerine kurulu karma proje Urla Sahne kapılarını lezzetseverlere açtı.

    Eşsiz lezzetin formülü Urla’da

    Urla Sahne’nin bünyesinde et restoranı The Guru, cafe bistrosu The Grapes, yoga ve pilates yapılabilen ayrıca tenis kortlarıyla Veledrom Tenis Clup, festival ve etkinlikler için oluşturulan Humans Urla ile kuşbakışı Urla manzarasıyla butik otel Doors yer alıyor. Et severlerin uğrak noktası olmayı hedefleyen The Guru’nun şefi Ali Çetinkaya “Daha önce hiç böylesini görmedim, yemedim diyeceğiniz bir mekan. Konfor, doğallık, konuksever ekip ve harika lezzetleri aynı yerde bulmak isteyenlerin İzmir’deki adresi burası olacak” dedi.

    Glutensiz mutfak

    İzmirlilere en iyi lezzeti sunabilmek için tam 27 ülkede etin izini süren Çetinkaya, “Arjantin’den Japonya’ya, Kore’den Brezilya’ya, Uruguay’dan Rusya’ya 27 ülkede, ırkların doğumundan büyüme gelişme ve kesim dönemlerine kadar bütün süreçleri inceledim. Steakhouse konseptini Ege’nin zengin mutfağı ile buluşturmayı hedefliyoruz. Pek çok yemek, salata ve meze çeşidine ev sahipliği yapıyoruz. Glutensiz bir mutfağa sahibiz ve herşey doğal. Ayrıca yalnızca et menüsü yok. Vejeteryansanız yine doğru yerdesiniz” diye konuştu.

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