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    18.11.2020 - 00:02 |

    Eşyasız kalan bin aileye mobilya

    Eşyasız kalan bin aileye mobilya

    Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, Erciyes Anadolu Holding Grubu’nun öncülüğünde ve MOSDER üyesi markaların destekleriyle birlikte, eşyaları kullanılamaz hale gelen toplam bin depremzede aileye bin 25 adet mobilya takımı temin ettiklerini açıkladı.

    30 Ekim’deki depremin ardından İzmir’de bulunan dernek üyesi firmaları ziyaret ettiklerini, vatandaşın da mağduriyetini gidermek adına Valilik ve ilçe kaymakamlıklarıyla görüştüklerini belirten Balcı, “Alfemo 50, Arno Home 15, Bambi Yatak 100, Bellona 100, Çetmen 15, Doğtaş 100, Enza Home 100, Evmoda Lorenzi 15, Gala Mobilya 5, İstikbal Mobilya 300, İşbir Yatak 30, Kilim Mobilya 15, Konfor Mobilya 15, Moda Life 40 adet takım bağışladı. Modis Interiors 10, Mondi Home 100, Tutku Mobilya 17 ve Vettore Mobilya ise 10 adet mobilya takımı ile yardım kampanyasını destekledi. Ayrıca MOSDER üyelerinden Yatsan ve Weltew Home da depremden hemen sonra bölgeye battaniye, yorgan ve yastık bağışlayarak yardımların hızla bölgeye ulaştırılmasını sağladı” diye konuştu. - AA

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