‘Etkileyici’ projeye sıfır atık belgesi

Seyahat ve turizm sektörünün en büyük ödüllerinden World Travel Awards’ün 2020 yılındaki kazananları belli oldu. 1993’ten bu yana 5 mükemmeliyeti ödüllendirmeyi amaçlayan kuruluşun 2020 seremonisinde Lujo Hotel Bodrum, Dünyanın Önde Gelen Lüks Plaj ve Tatil Oteli (World’s Leading Luxury Beach&Lifestyle Resort 2020) ödülünün sahibi oldu. Lujo, yaptığı her işe sanat eseri özeniyle yaklaşan ekibiyle, aynı kurum tarafından Avrupa’nın Önde Gelen Lüks Tatil Oteli (Europe’s Leading Luxury Lifestyle Resort 2020) ödülüne de layık görüldü. Lujo Hotel Kurucusu Çağsal Kılıçkaya, bu başarıların ardında neler olduğunu Milliyet Ege’ye anlattı...

- Lujo Hotel Bodrum’dan söz eder misiniz?

Bodrum’un en yeşil koylarından biri olan Güvercinlik’te yer alan Lujo Hotel, Bodrum Milas Havalimanı’na sadece 15 dakika mesafede. Alakart her şey dahil konseptte hizmet veren ve Serkoç Otelcilik bünyesinde yer alan Lujo’nun, 110 dönüme yayılan geniş arazisinde 9 alakart restoran ve 14 bar, misafirlere hizmet veriyor. ‘Sanat ve Keyif’ konseptiyle hizmet veren otelde, atık yönetimi de kendi içinde bir sanat gibi yönetiliyor. Kendine özel 1 kilometrelik beyaz kum plajı, havuzlu oda ve villa seçenekleri, canlı akşam konser ve şovları, spor akademisi, Sensum Spa, 1 yaşından itibaren çocuklara hizmet veren Kijo Club’ı ile Lujo, her yaştan misafire unutulmaz bir tatil vaat ediyor.

- Lujo Hotel artık sıfır atık belgesine sahip. Bu konuda neler söylersiniz?

Tesiste ve ofislerde çıkan atıkları mümkün olduğunca azaltıp ayrıştırmaya çalışıyoruz. Zaten, kuruluşumuzdan itibaren biz bu bilinçte olduk. Lujo, Bodrum’un Güvercinlik Koyu’na mevcut doğayı koruyarak inşa edildi, atık yönetim projesini devam ettirerek de çevrenin geleceği için emin adımlar atıyoruz.

Sıfır atık belgemizi aldığımız için gururluyuz. Sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve ekolojik yönlerini, işimizin temel bileşenleri olarak kabul ediyor ve bu anlayışı otelimizin tüm faaliyetlerine de yansıtıyoruz. Bodrum ‘da çevresel faktörleri gözeterek otelimizde projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

‘Doğaya kazandırılıyor’

- Sıfır atık konseptinizin temeli nedir, neleri kapsıyor? Gerek sizin gerek de misafirlerinizin kullanımından sonra çıkması gerekecek atıklar olacaktır. Bu atıkları ne yapıyorsunuz?

Sıfır atık hedefimizin temelinde, sadece çıkan atıkları ayrıştırmak değil, ürettiğimiz atığı da en aza indirgeyecek şekilde operasyonlarımızı yönetmek yatıyor.

Çıkması zorunlu atıklar için de otelimizin kalite departmanının yönetiminde etkili bir atık yönetim projesi yürütüyoruz ve günden güne yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Lujo Hotel Bodrum olarak, geri dönüşümdeki en önemli adımlardan birinin, dönüştürülecek atıkların ayrımının iyi yapılması olduğunu düşünüyoruz. Otelin hem ofislerinde hem de tesisin farklı birimlerinde atıklar kâğıt, metal, plastik ve cam olarak ayrıştırılıyor. Bunlar daha sonra, ilgili atıkların firmaları tarafından ayrı ayrı toplanıyor ve doğaya kazandırılıyor.

- Atık ayrıştırmanın yanı sıra yürüttüğünüz farklı projeler var mı?

Eylül 2020’den itibaren çamaşırhanemizde faaliyete geçirdiğimiz akıllı dozaj pompasıyla güncellediğimiz yıkama programları sayesinde, kimyasal ve su tüketimini en aza indirmeyi başardık. Sürdürülebilir yaşam politikamızı her zaman geleceğe dair motivasyonumuzun odağında konumlandırıyoruz. 2021 yılında otelimizde pipet, bakım kitleri ve çamaşır torbası gibi plastik maddelerin kullanımını önemli oranda azaltmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Tesisin peyzajında kullanılan tüm ağaç ve çalıların bile bu misyona katkısı var. Örneğin, zeytin ağaçlarımızı civardaki başka bir bahçeden kesilmekten kurtardık. Yerel ve taze malzeme kullanmak için ise mutfakta kullandığımız bazı otları kendimiz yetiştiriyoruz.

Felçli bireylere sandalye

- 2020 sezonundan sayılar verebilir misiniz bize, ne kadar atık toplandı?

2020 sezonunda 40 ton cam, 10 ton kâğıt, 4 ton plastik, 1 ton metal atık ve 6 ton atık yağ, ayrıştırılarak toplandı. Günlük kullanım atıklarının dışında, proje kapsamında tehlikeli atıklar da, ayrıştırılarak lisanslı firmalar aracılığıyla yok ediliyor. Lujo, 6 ayda 157 kilosu pil olmak üzere, toplam 2,5 ton tehlikeli atığı doğaya zarar vermeden yok etmeyi başardı.

Ayrıca turistik tesislerde sıkça rastlanan bitki atıkları da, otelin titiz tutumuyla doğru bir şekilde doğaya kazandırılıyor. Normal şartlarda ne yaş çöp ne de geri dönüşüm atığı kabul edilen bitki atıkları, Lujo Hotel Bodrum’un öncülüğünde kendi oluşturdukları bitki depolama alanında toplanıyor. 2020 yaz sezonunda otelin çevreyi kirletmeden yerine ulaştırdığı bitki atığı 63 tonu buldu.

- Toplanan bu atıklar için sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıyor musunuz?

Evet, yapıyoruz. Otel genelinde kullanılan tüm pet şişelerin mavi kapaklarını da topluyoruz ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne göndererek felçli bireyler için elektrikli sandalye alınmasına destek oluyoruz.

DENİZ UÇAĞIYLA KEYİFLİ DENEYİM

Otel, yeni sezonda hizmetleri arasına eklediği deniz uçağıyla misafirlerine keyifli deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Uçak, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekecek kültür turu rotalarının yanı sıra Bodrum ve çevresinde ulaşım amaçlı da kullanılabilecek.