EÜ Gözlemevi’ne dört önemli görev

Milli Uzay Programı’na katkı koyacaklarını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, “Seyahat güvenliği, personel yetiştirilmesi aya temas ve güneş patlamalarıyla ilgili veri sağlayacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan “Milli Uzay Programı” kapsamında, Ege Üniversitesi (EÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmalar başladı.

Programın hazırlık aşamalarından itibaren sürecin içerisinde olduklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sayısız rapor ve sunum hazırladık. İlk 10 yıl için 10 hedefin oluşmasına öncülük ettik” dedi. Ege Üniversitesi’ne de dört noktada görev düşeceğinin saptandığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

46 yıllık çalışma

“Uzay araçları, uzay seyahati ve dünyanın güvenliği konularını kapsayan ‘Dünya Çevresi ve Yakın Uzay Gözlemleri’nin gerçekleştirilmesinde, gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde, gözlemevimiz tek başına bu süreci yürütebilir. Bir diğer önemli konu olan yetkin personelin yetiştirilmesi için de gözlemevimizin öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını hızlandıracağız. ‘Ay’a İlk Temas İçin Projelendirme Çalışmaları’nda da yine gözlemevimiz bilimsel ölçümler için yeterli altyapıya sahip. Diğer bir başlık olan ‘Uzay Havası Gözlem ve Araştırma Çalışmaları’na ise iki yıl önce başlamıştık. Gerçekleştirilen doktora çalışmasında son 46 yılda, uzay havasını etkileyen güneş hareketleri incelendi. Elde ettiğimiz veriler, araç-gereç ve insan sağlığını koruma açısından çok önemli.”

Polikliniklerin girişi yenilendi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde sağlıkta kalite standartlarının daha üst seviyelere taşınması için yatırımlar sürüyor. Yeni poliklinikler girişinin açılışını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararası arenada da hizmet eden bir kurumumuz ve kaliteli kadrosu, çok daha güze imkanları hak ediyor. 2021’de en yüksek bütçeyi alan üniversitelerden birisiyiz. Yatırım bütçemizi yüzde 44 artırdık. Tüm hastanemizi yeniden yerinde yapmak için proje hazırlanıyor. Etüt projesinin ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlayacak. Öte yandan merkez ameliyathanemizin tüm hukuki süreçlerini de tamamladık” dedi.

Yenilenen girişte, termal kameralı sistemler bulunuyor.