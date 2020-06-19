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    19.06.2020 - 00:02 |

    EUROVELO müjdesi

    11 ülkeyi kapsayan 5 bin 888 kilometrelik rotaya sahip olan Avrupa Bisiklet Ağı’na, İzmir’in ardından Seferihisar da katıldı

    EUROVELO müjdesi

    2019 yılı sonunda Türkiye’den EUROVELO’ya (Avrupa Bisiklet Rotası Ağı) katılan ilk kent olan İzmir’in Akdeniz Rotası’na eklenmesiyle Seferihisar da rotaya dahil oldu.

    EUROVELO ağı, dünya genelinde 5888 kilometre rotaya sahip, 11 Avrupa ülkesini kapsayan ve 23 farklı dünya mirasını içine alan bir ağ konumunda bulunuyor.

    Seferihisar’ın üç farklı noktasına Bisiklet Park Yerleri kuruldu. Buralarda bulunan tabelalar içerisinde yer alan barkod ise sayesinde İzmir EUROVELO ve Avrupa EUROVELO internet sayfalarından bölgedeki bisiklet rotaları görüntülenebilecek. Akarca, Doğanbey ve Ürkmez bölgelerine de Bisiklet Park Yerleri ekleneceği belirtildi.

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