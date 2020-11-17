Ev tekstilinde marka

Türkiye’nin ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli’deki firmalar, pandemideki ilk dalganın ardından gelen normalleşme döneminde yurt dışı pazarlarda paylarını artırıp 1.1 milyar dolarlık dış satıma ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektörünün de bu ayda yüzde 23 artış ve 135 milyon dolar ihracatla kent ekonomisini sırtlamaya devam ettiğine dikkati çekti.

120 ülkeyi aştı

Kentin özellikle ev tekstili ihracatındaki rolüne işaret eden Memişoğlu, “Türkiye’nin yıllık 3 milyar dolar seviyesinde olan ev tekstili ihracatının 1.5 milyar doları kentimizden yapılıyor. Ülkemizin toplam havlu ve bornoz ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini, nevresim ihracatının da yüzde 55’ini şehrimizden gerçekleştirdik. Temel pazar ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri ancak Rusya, Uzakdoğu, Afrika gibi bölgelerin yer aldığı 120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi. - AA