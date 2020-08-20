Evde 860 bakım

Pandemi boyunca 860 kişi evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden faydalandı. Evde hastaları ziyaret eden belediye doktorları, vatandaşları muayene edip tavsiyelerde bulunuyor, yönlendirme yapıyor.



Ziyaretlerde gerekli pansuman ve enjeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde 4 doktor, 8 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 acil tıp teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor.