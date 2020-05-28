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    28.05.2020 - 00:02 |

    Evde çalışırken tasarruf önemli

    Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Yıldırım Özcan, Kovid-19 salgını nedeniyle milyonlarca insanın evlerde olduğunu belirtti, bu dönemde enerji tasarrufu için yapılabilecekleri anlattı.

    Evde çalışırken tasarruf önemli

    Doç. Dr. Özcan, öncelikle akıllı sayaçlar, termostatlar ve izleme sistemleriyle enerji tüketiminizi takip ederek, aylık faturaları kontrol etmek gerektiğini belirtti. Nurdan Yıldırım Özcan, “Buzdolabı tüketimimizde yaklaşık yüzde 30’luk paya sahip. Buzdolabını normalde yüzde 28 oranla aydınlatma, yüzde 10 ile elektrikli fırınlar takip etmekte. Diğer tüketimler ise yüzde 10 oranla televizyon ve görüntü sistemleri, çamaşır makinesi yüzde 7, bulaşık makinesi yüzde 6, ütü yüzde 4, azalan oranla elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi şeklinde özetlenebilir. Enerji verimliliği yüksek olan ürünlerin kullanımı ile aylık tüketilen elektrik enerjisi maliyetlerini yaklaşık yüzde 35 oranında azaltılabilir” dedi. Doç. Dr. Özcan, ayrıca, su kullanımının da arttığına dikkat çekti.

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