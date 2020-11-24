‘Evde deprem tatbikatı hayatınızı kurtarabilir’

İZMİR’i vuran depremin ardından daha tedbirli ve bilinçli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, vatandaşa evlerinde deprem tatbikatı yapmalarını önerdi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, “Bir görev dağılımıyla, deprem oluyormuş gibi tatbikat yapılmalı. Deprem tatbikatıyla hayatta kalma şansı artar. Evin hangi eşyasına ne olur sorusunun cevabını bulun. Ezilmeyen eşyalar var. Örneğin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfaktaki fırın tezgahı gibi. Deprem anında, bu eşyaların yanında cenin pozisyonu alırsak korunabiliriz. Evde bu noktaları belirleyin” diye konuştu. -GÖKÇE ADAR DHA