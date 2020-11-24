BİST1.3140.00EURO9.330.02USD7.88-0.08ALTIN466.311.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Evde deprem tatbikatı hayatınızı kurtarabilir’
    ABONE OL
    24.11.2020 - 00:03 |

    ‘Evde deprem tatbikatı hayatınızı kurtarabilir’

    ‘Evde deprem tatbikatı hayatınızı kurtarabilir’

    İZMİR’i vuran depremin ardından daha tedbirli ve bilinçli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, vatandaşa evlerinde deprem tatbikatı yapmalarını önerdi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, “Bir görev dağılımıyla, deprem oluyormuş gibi tatbikat yapılmalı. Deprem tatbikatıyla hayatta kalma şansı artar. Evin hangi eşyasına ne olur sorusunun cevabını bulun. Ezilmeyen eşyalar var. Örneğin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfaktaki fırın tezgahı gibi. Deprem anında, bu eşyaların yanında cenin pozisyonu alırsak korunabiliriz. Evde bu noktaları belirleyin” diye konuştu. -GÖKÇE ADAR DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

    2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

    Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

    Sıradaki Haber