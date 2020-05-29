Evde Edebiyat

2-17 Haziran günleri arasında düzenlenecek konferanslarda her Salı günü Fransızca ve her Çarşamba günü Türkçe olmak üzere üç farklı tema işlenecek. Bu üç tema ise Serra Yılmaz ile “Camus salgın kıskacında”, Jean-Marie Laclavetine ile “Edebiyat eve kapanmanın yalnızlığına derman olabilir mi?”, Doç. Lale Özcan ile “Hekimliğinden vazgeçemeyen yazar: Louis Ferdinand Céline” olacak. Zoom uygulaması üzerinde gerçekleşecek “Salon Edebiyat” konferanslarına katılım ücretsiz.