Evde eğitim

Belediyenin resmi Youtube kanalından verilen eğitimler herkese açık olacağından yeni başlayanlar için de bazı temel bilgilerin içinde olduğu videolar da hazırlanıyor. Kanaldan cuma günleri hobi ve beceri edindirme kurs videoları, Salı günleri spor videoları yayınlıyor. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Lütfen herkes evinde kalsın. Bizler eğitimlerimizle, hizmetlerimizle, hobi kurslarımızla size geliriz” diye konuştu