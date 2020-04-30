30.04.2020 - 00:02 |
Evde eğitim
Bornova Belediyesi, vatandaşlara yönelik hobi, beceri edindirme ve spor kurslarını sosyal medya kanalları üzerinden vermeye başladı.
Belediyenin resmi Youtube kanalından verilen eğitimler herkese açık olacağından yeni başlayanlar için de bazı temel bilgilerin içinde olduğu videolar da hazırlanıyor. Kanaldan cuma günleri hobi ve beceri edindirme kurs videoları, Salı günleri spor videoları yayınlıyor. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Lütfen herkes evinde kalsın. Bizler eğitimlerimizle, hizmetlerimizle, hobi kurslarımızla size geliriz” diye konuştu
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.