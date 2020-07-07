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    HaberlerEge Haberleri Evde oturmadılar, işe koyuldular
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    07.07.2020 - 07:00 | | DHA

    Evde oturmadılar, işe koyuldular

    Marmaris’in kırsal Turgut Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı.

    Evde oturmadılar, işe koyuldular

    Marmaris’in kırsal Turgut Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı. Çetin, lavantalardan yaptığı ürünleri, yol kenarındaki tezgahında satmaya başladı. Marmaris-Datça karayolu kenarında bulunan 15 dönümlük arazilerinin boş olan 5 dönümüne geçen yıl Burdur’dan aldığı 4 bin lavanta tohumunu ektiğini anlatan Çetin, “Bir kısmını kurutup çiçek buklesi olarak satıyorum. Bir kısmıyla ise araç ve evlerde hoş koku için kese yapıyorum. Bir bölümünü de bir firmaya verip kolonya ve yağ yaptırdım. Arazimin ve tezgahın önünden geçenler durup alışveriş yapıyor” dedi.
    ‘Cesaretle adım atın’
    Denizli’de yaşayan bir çocuk annesi Yasemin Kılınç (40) ise, 10 yıl önce okumaya başladığı kişisel gelişim kitaplarıyla hayatını değiştirdi. Girişimci yönünü keşfedip geliştiren Kılınç, sahil kentlerindeki işletmelere el havlusu satmaya başladı.
    Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini tamalayamadığını ve bir dönem tekstil sektöründe çalıştığını dile getiren Kılınç, “Ev kadınıyken 2010 yılında hayatımda değişiklik yapma ihtiyacı hissetmeye başladım ve kişisel gelişim kitaplarına yöneldim. İki yıl önce de kiraladığım 30 metrekarelik dükkanda havlu imalathanesi kurdum. İnsanlar çaresizce oturmasın. Cesaretle adım attığınızda yolunuz açılıyor” ifadelerini kullandı

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