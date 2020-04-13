13.04.2020 - 00:00 |
‘Evimiz bizim kalemiz’
Altınordu’nun deneyimli futbolcusu Berkay Samancı, koronavirüs salgınından korunmak için herkesin evlerinde kalmasını istedi.
Bu konuda bir benzetme yapan Berkay, “Ülkemizde 23 milyon hane var. Dışarıdaki virüse karşı savaşıyoruz. Sokağa çıkarak bu savaşı kazanamayız. Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız” diye konuştu. Yaklaşık bir aydır Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde karantinada bulunan Berkay, “Bir aydır gerçekten başarılı şekilde mücadele veriyoruz. Futboldaki gibi bekleme oyunu oynamak zorunda olduğumuzu kimse unutmasın” dedi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.