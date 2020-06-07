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    HaberlerEge Haberleri Evora Denizli’de iki yıl taksit erteleme
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    07.06.2020 - 00:00 |

    Evora Denizli’de iki yıl taksit erteleme

    Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı kalitesiyle yükselen Evora Denizli, önce teslim sonra ödeme fırsatı sunuyor. Projeden daire almak isteyenler taksit ödemeye başlamadan yeni yaşantılarına başlıyor.

    Evora Denizli’de iki yıl taksit erteleme

    Taksit ödemeleri iki yıl ötelenip üçüncü yıldan itibaren başlayacak olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, öncesinde yüzde 10 indirimden alacak. Konut kredisi kullanımlarında yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın sadece yüzde 5’ni ödeyip daire sahibi olanlar, geriye kalan yüzde 15’i ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapacak. Kampanya destek veren Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve AlBaraka’nın kullandıracağı konut kredisinin faiz oranı ise aylık yüzde 0,79 olacak.

    ‘Hayallerinden Vazgeçme Türkiye’ kampanyası kapsamında sunulan olanakları değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Yavaşlayan ekonomi ve buna bağlı kısa vadeli ödeme güçlüğü göz önünde bulunduruldu. Hem konut ihtiyacı olanlar hem de tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar hedeflendi. Kampanya, birinci ve ikinci etaptaki daireler için geçerli olacak” dedi.

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