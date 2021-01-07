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    07.01.2021 - 00:02 |

    Evsizlere sıcak yuva

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan vatandaşlara sahip çıkıyor.

    Evsizlere sıcak yuva

    Mesai saatleri içerisinde 0 (258) 280 25 60 mesai saatleri dışında da ALO 153 numaralı telefona yapılacak ihbarla harekete geçecek ekipler, evsizlerin barınma ihtiyacını karşılayacak; kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan ve gıda temin edecek. Her kesime ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Halkımızdan ricam sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin. Şehrimizde kimse sahipsiz kalmasın” dedi.

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