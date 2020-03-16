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    HaberlerEge Haberleri Ezberbozan tasarım yarışması geliyor
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    16.03.2020 - 00:01 |

    Ezberbozan tasarım yarışması geliyor

    Ezberbozan tasarım yarışması geliyor

    Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı; mobilya, tekstil ve doğaltaşın bir arada kullanılacağı tasarım yarışması düzenlemek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. “Ezberbozan” adlı yarışmada, üniversite sanayi işbirliğinin devreye gireceğini belirten Yağcı, “MODEKO Fuarı’nda da İzmir’deki üniversitlerin tasarım bölümleriyle dikkat çeken stant çalışmaları yaptık” dedi. Yağcı e-ticaret altyapı çalışmalarının da tüm hıızyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

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