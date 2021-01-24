Ezine peynirinde hilelere dikkat...

Coğrafi işaret alan Ezine peynirinin, soğuk hava depolarında 8 ay süreyle bekletilerek olgunlaştığını ve herhangi bir katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı madde içermediğini belirten Doğru, “Üretim aşamasında peynirin yağı alınabilir, koruyucu ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilaveler yapılabilir. Bunun için tüketicilerimiz peynirlerini merdiven altı firmalar yerine bildikleri yerden alsın. İçindekiler kısmında, hangi sütlerin olduğu, o sütlerin ne kadar oranlarla karıştırıldığı, ürünün ne kadar olgunlaştırıldığına dair ibareler mevcut” dedi. l dha