24.01.2021 - 00:02 |
Ezine peynirinde hilelere dikkat...
ÇANAKKALE’NİN meşhur Ezine peynirinin üretildiği bir firmada gıda mühendisi olarak çalışan Mücahit Doğru, birçok gıda ürününde olduğu gibi peynirde de olası hilelere karşı tüketicileri uyardı.
Coğrafi işaret alan Ezine peynirinin, soğuk hava depolarında 8 ay süreyle bekletilerek olgunlaştığını ve herhangi bir katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı madde içermediğini belirten Doğru, “Üretim aşamasında peynirin yağı alınabilir, koruyucu ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilaveler yapılabilir. Bunun için tüketicilerimiz peynirlerini merdiven altı firmalar yerine bildikleri yerden alsın. İçindekiler kısmında, hangi sütlerin olduğu, o sütlerin ne kadar oranlarla karıştırıldığı, ürünün ne kadar olgunlaştırıldığına dair ibareler mevcut” dedi. l dha