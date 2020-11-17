Ezine zeytinine coğrafi işaret

Sofraların en çok aranan ürünleri arasında bulunan Ezine peynirinin ardından bölgede yetişen zeytin ve zeytinyağının da markalaşması için hazırlıklar tamamlandı. Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, coğrafi işaret için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaptıklarını açıkladı. Çanakkale’nin ihtiyacı olan zeytinin yüzde 33’ünün Ezine’den elde edildiğini söyleyen Uzan, “Yaklaşık 130 bin dekarlık bir alanda zeytin yetiştiriyoruz. Geyikli’de yetiştirilen zeytinin tat, aroma ve renk olarak birçok özelliği içinde barındırıyor. Kısa süre sonra tamamlanacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile markalaşma süreci hızlanacak” diye konuştu. l AA