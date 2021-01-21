Fadi’ye Olimpiyat daveti

23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanan Filistin Milli Takımı, şubat ayı sonunda Dubai’de düzenlenecek olan turnuvayla olimpiyatlara hazırlanacak. Hazırlıklarına Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde yaptığı antrenmanlarla devam eden başarılı sporcu, hedefini madalya olarak belirledi. Pamukkale Belediye Spor Kulübü sporcusu Fadi, “Olimpiyatlarda başarılı olarak Türkiye’ye madalya ile dönmek istiyorum. Madalya kazandığımda ülkem Filistin bayrağı ile birlikte Türk bayrağını da onurla dalgalandıracağım. Umarım bir gün Türkiye için de madalya kazanırım. Bana destek olan Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki’ye ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.